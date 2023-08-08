В Украине отмечают День войск связи и кибербезопасности: что еще празднуют 8 августа

Профессиональный праздник связистов был введен в феврале 2000 года.

Во вторник, 8 августа, в Украине и мире отмечают ряд праздников. В частности, сегодня в Украине празднуют День войск связи и кибербезопасности.

Профессиональный праздник, появившийся в 2000 году после подписания президентом Украины соответствующего указа. Дату выбрали неслучайно. Именно в этот день 1920 года на основе бывшего училища Константиновки в Киеве открылись военно-инженерные курсы (второй год обучения).

Также 8 августа Международный день альпинизма. Свой профессиональный праздник в этот день празднуют все, кто не боится высоты и всегда готов покорить новую вершину.

А еще 8 августа празднуют Всемирный день кошек. Все любители этих домашних животных могут провести этот день со своими любимцами.

8 августа в церкви вспоминают священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа Никомидийских, пострадавших за веру в IV веке. В народе день прозвали Ермолаев.

Что еще произошло 8 августа в прошлом:

449 год — созывают второй Эфесский собор;

626 год — аваров разбивают под осажденным Константинополем, часть славян выходит из-под их власти, основав государство Само, открывается путь булгарам к завоеваниям на Балканах;

1648 год — янычары сбрасывают с престола и казнят душевнобольного османского султана Ибрагима;

1786 год — Мишель Паккар первым покоряет самую высокую вершину Европы – Монблан;

1815 год — Наполеон отправляется в ссылку на остров Святой Елены;

1899 год — американец А. Маршалл получает патент на холодильник;

1944 год — в Берлине восемь немецких офицеров, которых обвинили в подготовке покушения на Гитлера, в том числе фельдмаршала фон Вицлебена, вешают на струнах от пианино;

1949 год — в Страсбурге проходит первая сессия Совета Европы;

1965 год — в Шешорах (Ивано-Франковская область) проходит митинг по случаю открытия памятника Тарасу Шевченко;

1966 год — в Китайской Народной Республике объявляют о начале "культурной революции";

1967 год — в Бангкоке (Таиланд) основывают Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН);

1974 год — президент США Ричард Никсон объявляет, что уходит в отставку в связи с Вотергейтским скандалом;

1998 год — американец Майкл Кирни становится самым молодым магистром наук (в биохимии) – диплом он получает в возрасте 14 лет 8 месяцев;

2000 год – ученые Великобритании, США и Италии официально объявляют о начале опытов по клонированию человека;

2004 год — вводят в действие второй энергоблок Хмельницкой АЭС;

2012 год — Виктор Янукович подписывает антиукраинский Закон о языках Колесниченко-Кивалова;

2017 год — компания Coca-Cola устанавливает первый в истории трехмерный билборд.

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