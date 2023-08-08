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  1. Общество

В Украине отмечают День войск связи и кибербезопасности: что еще празднуют 8 августа

09:05, 8 августа 2023
Профессиональный праздник связистов был введен в феврале 2000 года.
В Украине отмечают День войск связи и кибербезопасности: что еще празднуют 8 августа
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Во вторник, 8 августа, в Украине и мире отмечают ряд праздников. В частности, сегодня в Украине празднуют День войск связи и кибербезопасности.

Профессиональный праздник, появившийся в 2000 году после подписания президентом Украины соответствующего указа. Дату выбрали неслучайно. Именно в этот день 1920 года на основе бывшего училища Константиновки в Киеве открылись военно-инженерные курсы (второй год обучения). 

Также 8 августа Международный день альпинизма. Свой профессиональный праздник в этот день празднуют все, кто не боится высоты и всегда готов покорить новую вершину.

А еще 8 августа празднуют Всемирный день кошек. Все любители этих домашних животных могут провести этот день со своими любимцами.

8 августа в церкви вспоминают священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа Никомидийских, пострадавших за веру в IV веке. В народе день прозвали Ермолаев.

Что еще произошло 8 августа в прошлом:

  • 449 год — созывают второй Эфесский собор;
  • 626 год — аваров разбивают под осажденным Константинополем, часть славян выходит из-под их власти, основав государство Само, открывается путь булгарам к завоеваниям на Балканах;
  • 1648 год — янычары сбрасывают с престола и казнят душевнобольного османского султана Ибрагима;
  • 1786 год — Мишель Паккар первым покоряет самую высокую вершину Европы – Монблан;
  • 1815 год — Наполеон отправляется в ссылку на остров Святой Елены;
  • 1899 год — американец А. Маршалл получает патент на холодильник;
  • 1944 год — в Берлине восемь немецких офицеров, которых обвинили в подготовке покушения на Гитлера, в том числе фельдмаршала фон Вицлебена, вешают на струнах от пианино;
  • 1949 год — в Страсбурге проходит первая сессия Совета Европы;
  • 1965 год — в Шешорах (Ивано-Франковская область) проходит митинг по случаю открытия памятника Тарасу Шевченко;
  • 1966 год — в Китайской Народной Республике объявляют о начале "культурной революции";
  • 1967 год — в Бангкоке (Таиланд) основывают Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН);
  • 1974 год — президент США Ричард Никсон объявляет, что уходит в отставку в связи с Вотергейтским скандалом;
  • 1998 год — американец Майкл Кирни становится самым молодым магистром наук (в биохимии) – диплом он получает в возрасте 14 лет 8 месяцев;
  • 2000 год – ученые Великобритании, США и Италии официально объявляют о начале опытов по клонированию человека;
  • 2004 год — вводят в действие второй энергоблок Хмельницкой АЭС;
  • 2012 год — Виктор Янукович подписывает антиукраинский Закон о языках Колесниченко-Кивалова;
  • 2017 год — компания Coca-Cola устанавливает первый в истории трехмерный билборд.

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