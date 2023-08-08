В ГУР прокомментировали взрыв в турецком порту: нужно изучить причастность рф

В разведке отметили, что взрыв элеватора в Турции в преддверии возможного визита Путина выглядит странно.

Как известно, в городе Дериндже в Турции произошел взрыв в районе порта. Это случилось во время загрузки судна с зерном. Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что к инциденту может быть причастна россия.

«Конечно, нужно проверять всю информацию. Но, безусловно, необходимо изучить и исследовать причастность путинской россии к этим событиям», – подчеркнул Юсов.

Согласно его словам, ситуация выглядит очень странно, поскольку взрыв элеватора произошел накануне возможного визита Путина в Турцию.

Напомним, что рф вышла из «зернового соглашения».

После этого страна-агрессор начала активно обстреливать портовую инфраструктуру Украины.

Тем временем Украина хочет продолжить работу зернового коридора без рф.

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