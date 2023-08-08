Ракетный удар по Покровску: погибших уже 7, еще 67 человек ранены

Спасатели возобновили разбор завалов.

Фото: МВД

Как мы писали, 7 августа россия нанесла два удара по Покровску. В результате атаки много разрушений.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко уточнил, что повреждены 9-ти и 5-ти этажные дома, жилые дома в частном секторе, гостиница, заведения питания, магазины, административные здания.

По состоянию на данный момент известно о 7 погибших и 67 раненых, из них - 29 работников полиции, 7 спасателей и 2 детей.

Утром 8 августа спасатели возобновили работы по разборке завалов. Такие меры прекращали ночью из-за опасности новых вражеских обстрелов.

Фото: МВД

Напомним, Президент Владимир Зеленский опубликовал видео с места обстрела в Покровске.

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