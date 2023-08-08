Ракетний удар по Покровську: загиблих вже 7, ще 67 людей поранені

Рятувальники поновили розбір завалів.

Фото: МВС

Як ми писали, 7 серпня росія завдала два удари по Покровську. Внаслідок атаки багато руйнувань.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко уточнив, що пошкоджено 9-ти та 5-ти поверхові будинки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі.

Станом на зараз відомо про 7 загиблих і 67 поранених, з них - 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей.

Зранку 8 серпня рятувальники поновили роботи з розбирання завалів. Такі заходи припиняли вночі через небезпеку нових ворожих обстрілів.

Фото: МВС

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський опублікував відео з місця обстрілу в Покровську.

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