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У ГУР прокоментували вибух у турецькому порту: потрібно вивчити причетність рф

08:46, 8 серпня 2023
В розвідці зауважили, що вибух елеватора в Туреччині напередодні можливого візиту Путіна виглядає дивно.
У ГУР прокоментували вибух у турецькому порту: потрібно вивчити причетність рф
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Як відомо, у місті Деріндже в Туреччині пролунав вибух у районі порту. Це сталося під час завантаження судна із зерном. Представник ГУР Андрій Юсов у ефірі телемарафону заявив, що до інциденту може бути причетна росія. 

«Звичайно, потрібно перевіряти всю інформацію. Але, безумовно, необхідно вивчити та дослідити причетність путінської росії до цих подій», – наголосив Юсов. 

Згідно з його словами, ситуація має дуже дивний вигляд, оскільки вибух елеватора стався напередодні можливого візиту Путіна до Туреччини.

Нагадаємо, що рф вийшла з «зернової угоди»

Після цього країна-агресор почала активно обстрілювати портову інфраструктуру України. 

Україна хоче продовжити роботу зернового коридору без росії.

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