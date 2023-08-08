У ГУР прокоментували вибух у турецькому порту: потрібно вивчити причетність рф

Як відомо, у місті Деріндже в Туреччині пролунав вибух у районі порту. Це сталося під час завантаження судна із зерном. Представник ГУР Андрій Юсов у ефірі телемарафону заявив, що до інциденту може бути причетна росія.
«Звичайно, потрібно перевіряти всю інформацію. Але, безумовно, необхідно вивчити та дослідити причетність путінської росії до цих подій», – наголосив Юсов.
Згідно з його словами, ситуація має дуже дивний вигляд, оскільки вибух елеватора стався напередодні можливого візиту Путіна до Туреччини.
Нагадаємо, що рф вийшла з «зернової угоди».
Після цього країна-агресор почала активно обстрілювати портову інфраструктуру України.
Україна хоче продовжити роботу зернового коридору без росії.
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