У ГУР прокоментували вибух у турецькому порту: потрібно вивчити причетність рф

В розвідці зауважили, що вибух елеватора в Туреччині напередодні можливого візиту Путіна виглядає дивно.

Як відомо, у місті Деріндже в Туреччині пролунав вибух у районі порту. Це сталося під час завантаження судна із зерном. Представник ГУР Андрій Юсов у ефірі телемарафону заявив, що до інциденту може бути причетна росія.

«Звичайно, потрібно перевіряти всю інформацію. Але, безумовно, необхідно вивчити та дослідити причетність путінської росії до цих подій», – наголосив Юсов.

Згідно з його словами, ситуація має дуже дивний вигляд, оскільки вибух елеватора стався напередодні можливого візиту Путіна до Туреччини.

Нагадаємо, що рф вийшла з «зернової угоди».

Після цього країна-агресор почала активно обстрілювати портову інфраструктуру України.

Україна хоче продовжити роботу зернового коридору без росії.

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