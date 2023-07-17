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  1. В Україні

Готові продовжувати постачання зерна і без рф — Зеленський про зрив «зернової угоди»

17:05, 17 липня 2023
Україна хоче продовжити роботу зернового коридору без росії.
Готові продовжувати постачання зерна і без рф — Зеленський про зрив «зернової угоди»
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна пропонує продовжити роботу зернового коридору без росії. Про це він сказав в інтерв'ю африканським журналістам.

 «Навіть без рф треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові. Якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, – то всі готові продовжувати постачання зерна», – цитує Зеленського його прессекретар Сергій Никифоров.

Президент доручив Міністерству закордонних справ підготувати офіційну пропозицію Організації Об’єднаних Націй і Туреччині.

«Я дав розпорядження нашому Міністерству закордонних справ, після офіційного сигналу російської федерації, підготувати наші офіційні сигнали до Організації Об’єднаних Націй і до Туреччини для того, щоб вони мені відповіли як президенту України, що вони готові продовжувати нашу ініціативу», – сказав Зеленський.

Він нагадав, що між Україною і росією не було ніяких домовленостей, а вихід росіян стосується тільки її угоди з ООН і Туреччиною.

«У нас були дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода – росія, Туреччина, ООН. Тому, коли росія каже, що вона зупиняє, – вона зриває свої домовленості з генсеком ООН Гуттерішем і з президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей», – сказав Президент.

Раніше у рф заявили про припинення дії «зернової угоди».

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