Готові продовжувати постачання зерна і без рф — Зеленський про зрив «зернової угоди»

Україна хоче продовжити роботу зернового коридору без росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна пропонує продовжити роботу зернового коридору без росії. Про це він сказав в інтерв'ю африканським журналістам.

«Навіть без рф треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові. Якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, – то всі готові продовжувати постачання зерна», – цитує Зеленського його прессекретар Сергій Никифоров.

Президент доручив Міністерству закордонних справ підготувати офіційну пропозицію Організації Об’єднаних Націй і Туреччині.

«Я дав розпорядження нашому Міністерству закордонних справ, після офіційного сигналу російської федерації, підготувати наші офіційні сигнали до Організації Об’єднаних Націй і до Туреччини для того, щоб вони мені відповіли як президенту України, що вони готові продовжувати нашу ініціативу», – сказав Зеленський.

Він нагадав, що між Україною і росією не було ніяких домовленостей, а вихід росіян стосується тільки її угоди з ООН і Туреччиною.

«У нас були дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода – росія, Туреччина, ООН. Тому, коли росія каже, що вона зупиняє, – вона зриває свої домовленості з генсеком ООН Гуттерішем і з президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей», – сказав Президент.

Раніше у рф заявили про припинення дії «зернової угоди».

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