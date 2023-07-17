Готовы продолжать поставки зерна и без рф — Зеленский о срыве «зерновой сделки»

Украина хочет продолжить работу зернового коридора без россии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна предлагает продлить работу зернового коридора без россии. Об этом он сказал в интервью африканским журналистам.

«Даже без рф нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы. Если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, – то все готовы продолжать поставку зерна», – цитирует Зеленского его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Президент поручил Министерству иностранных дел подготовить официальное предложение Организации Объединенных Наций и Турции.

«Я дал распоряжение нашему Министерству иностранных дел, после официального сигнала российской федерации, подготовить наши официальные сигналы в Организацию Объединенных Наций и Турцию для того, чтобы они мне ответили как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу», – сказал Зеленский.

Он напомнил, что между Украиной и россией не было никаких договоренностей, а выход россиян касается только ее соглашения с ООН и Турцией.

«У нас было два соглашения: Украина, Турция, ООН; другое соглашение – россия, Турция, ООН. Поэтому, когда россия говорит, что она останавливает, она срывает свои договоренности с генсеком ООН Гуттеришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких с ними договоренностей», – сказал Президент.

Ранее в рф заявили о прекращении действия «зернового соглашения».

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