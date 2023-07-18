За $7000 оформляла фиктивные документы для уклонения от мобилизации: задержали злоумышленницу

Женщина предложила «клиенту» повлиять на местных врачей с целью оформления фиктивных медицинских документов, что позволило бы мужчине беспрепятственно уехать из Украины.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Хмельницкой области полицейские на взятке задержали местную жительницу, которая за 7 000 долларов США обещала оформить фиктивные документы мужчинам призывного возраста для уклонения от мобилизации. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Женщина предложила «клиенту» повлиять на местных врачей с целью оформления фиктивных медицинских документов, что позволило бы мужчине беспрепятственно уехать из Украины. Стоимость услуг составила 7 000 долларов США, что в эквиваленте национальной валюты Украины превышает четверть миллиона гривен.

Полицейские задержали женщину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при получении неправомерной выгоды. С места происшествия изъяли 7 000 долларов США, которые она получила в качестве взятки», - говорится в сообщении.

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с требованием такой выгоды) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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