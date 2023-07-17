Обещала продолжить инвалидность за 500 долларов: в Черновцах на взятке разоблачили замглавы врачебной консультативной комиссии

Полиция сообщает, что замглавы военно-врачебной комиссии требовала у буковинца, который имел 3-ю группу инвалидности, деньги за формирование и выдачу заключения для продления срока действия его инвалидности.

Фото: полиция

В Черновцах задержали заместителя главы врачебной консультативной комиссии, которая требовала 500 долларов США. Об этом сообщила полиция Черновицкой области.

Теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказали правоохранители, 63-летняя заместитель главы военно-врачебной комиссии требовала у 30-летнего буковинца, который имел третью группу инвалидности, 500 долларов за формирование и выдачу заключения для продления срока действия его инвалидности.

Нарушительницу задержали "на горячем" во время получения денег и поместили в изолятор временного содержания. Женщине сообщили о подозрении по части 3 статьи 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Полицейские обратились в суд с ходатайством об избрании фигурантке меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.