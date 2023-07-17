Из столичной больницы скорой помощи эвакуировали более 450 человек: известна причина

Полиция проверяет помещение больницы через сообщение о заминировании.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что поступило сообщение о минировании больницы скорой медицинской помощи. Об этом он написал на своем Телеграм-канале.

«По сообщениям о заминировании больницы скорой медицинской помощи эвакуировали почти 250 пациентов и более 200 человек медперсонала.

Полиция проверяет помещение. Работают также кинологи», – сообщил Кличко.

Ранее сообшалось, что в Киеве мужчине, который соврал о заминировании ТРЦ «Ретровиль», сообщили о подозрении.

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