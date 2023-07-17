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На Волыни задержали тракториста с прицепом контрабандных сигарет, фото

22:56, 17 июля 2023
Более 5 тысяч пачек сигарет различных торговых марок, вероятно, были подготовлены для незаконной переправки в Польшу.
На Волыни задержали тракториста с прицепом контрабандных сигарет, фото
Фото: ГПСУ
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Вблизи украинско-польской границы пограничники Волынского отряда обнаружили лиц, возможно причастных к незаконному перемещению в Польшу табачных изделий, и трактор с контрабандным товаром. Об этом сообщает ГПСУ.

На днях, реализуя оперативную информацию о возможной противоправной деятельности, пограничный патруль за 20 метров до госрубежа заметил двух мужчин. В ходе проверки наряд установил, что законных оснований находиться в этой местности у граждан не было. Впоследствии в поле зрения пограничников попал трактор, водитель которого, увидев правоохранителей, совершил разворот и продолжил движение в противоположном от границы направлении.

Вскоре в результате поисковых мероприятий пограничники остановили транспортное средство, которым управлял 51-летний житель Любомльщины. Проведя тщательный досмотр трактора, военнослужащие обнаружили в прицепе двойное днище. В оборудованном тайнике находились свертки с табачными изделиями. В целом оттуда наряд достал более 5 тысяч пачек сигарет различных торговых марок, которые, вероятно, были подготовлены для незаконной переправки в Польшу.

Мужчин доставили в подразделение для выяснения обстоятельств правонарушения и составления админдокументов.

Табачные изделия и транспортное средство правоохранители изъяли.

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