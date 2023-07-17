В ВККС рассказали о новых проблемах – низкой зарплате в Секретариате и плохом материальном обеспечении

Квалификационная комиссия не может найти желающих работать за 17 тыс. гривен.

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) 12 июля 2023 года сообщила о сложной кадровой ситуации в Секретариате Комиссии, а также о проблемах с материально-техническим обеспечением.

Как рассказала во время заседания Рабочей группы по вопросам обеспечения надлежащего финансирования судебной власти руководитель Секретариата ВККС Елена Пономаренко, в настоящее время в Секретариате Комиссии сложилась тяжелая кадровая ситуация.

Вакантными в Секретариате остаются 55 должностей, 25 из них – это срочные вакансии. Например, до сих пор не заполнены вакансии в Юридическом управлении, отделе международного сотрудничества, Управлении информационных технологий. Также заполнены не все вакантные должности патронатной службы, то есть инспекторов, непосредственно работающих с членами Комиссии.

Всего в штате Комиссии предусмотрено наличие 214 человек (16 членов ВККС, 51 инспектор и 147 работников собственно Секретариата).

Елена Пономаренко сообщила, что вакантные должности в Секретариате не заполнены, поскольку кандидаты на должности, узнав во время собеседований о размере заработной платы, отказываются от предложений.

Так, по словам руководителя Секретариата ВККС, размер заработной платы ведущего специалиста – 16 885 гривен «чистыми» в месяц, с учетом премии (20% от оклада). А заработная плата главного специалиста с максимальной выслугой лет – 23 500 гривен.

«Кандидаты просят зарплату в 20 тыс. гривен в месяц минимум, а кандидаты в Юридическое управление ВККС – от 25 тысяч гривен. Комиссия сейчас не может обеспечить такие заработные платы», – рассказала Елена Пономаренко.

Так же, как сообщила Елена Пономаренко, даже премии в размере 20% в Секретариате ВККС сейчас выплачиваются только потому, что Комиссии не хватает персонала, а значит, есть возможность перераспределить деньги на действующих работников.

Отдельная, но важная проблема ВККС - это устаревшее материально-техническое оборудование.

Сейчас Комиссия до сих пор эксплуатирует офисную технику и серверы, закупленные в основном в 2011-2012 годах. Фактически, большинство компьютеров и серверов уже выработали свой ресурс.

Как отметила Елена Пономаренко, только на закупку новой компьютерной техники и программного обеспечения Комиссии необходимо потратить 15,7 млн. гривен.

В свою очередь, представители Министерства финансов и Государственной судебной администрации напомнили, что на 2023 год предусмотрено общее финансирование ВККС в размере 163 млн. 452 тыс. гривен. В указанную цифру входит как заработная плата, так и расходы на коммунальные услуги и т. д.

Следовательно, по крайней мере, в ближайшие месяцы ВККС сможет рассчитывать только на уже заложенные в бюджете деньги.

Автор Вячеслав Хрипун

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