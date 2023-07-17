У ВККС розповіли про нові проблеми – низьку зарплату в Секретаріаті та погане матеріальне забезпечення

Кваліфікаційна комісія не може знайти бажаючих працювати за 17 тис. гривень.

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) 12 липня 2023 року повідомила про складну кадрову ситуацію в Секретаріаті Комісії, а також про проблеми з матеріально-технічним забезпеченням.

Як розповіла під час засідання Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади керівник Секретаріату ВККС Олена Пономаренко, наразі у Секретаріаті Комісії склалася скрутна кадрова ситуація.

Вакантними в Секретаріаті залишаються 55 посад, 25 з них – це термінові вакансії. Наприклад, досі незаповнені вакансії в Юридичному управлінні, відділі міжнародного співробітництва, Управлінні інформаційних технологій. Також, заповненні не всі вакантні посади патронатної служби, тобто інспекторів, які безпосередньо працюють з членами Комісії.

Всього у штаті Комісії передбачена наявність 214 осіб (16 членів ВККС, 51 інспектор та 147 працівників власне Секретаріату).

Олена Пономаренко повідомила, що вакантні посади у Секретаріаті не заповнені, оскільки кандидати на посади, дізнавшись під час співбесід про розмір заробітної плати, відмовляються від пропозицій.

Так, за словами керівника Секретаріату ВККС, розмір заробітної плати провідного спеціаліста - 16 885 гривень «чистими» на місяць, з урахуванням премії (20% від окладу). А заробітна плата головного спеціаліста з максимальною вислугою років - 23 500 гривень.

«Кандидати просять зарплату у 20 тис. гривень на місяць мінімум, а кандидати в Юридичне управління ВККС – від 25 тисяч гривень. Комісія зараз не може забезпечити такі заробітні плати», - розповіла Олена Пономаренко.

Також, як повідомила Олена Пономаренко, навіть премії у розмірі 20% в Секретаріаті ВККС зараз виплачуються лише тому, що Комісії не вистачає персоналу, а відтак є можливість перерозподілити гроші на діючих працівників.

Окрема, але важлива проблема ВККС, це застаріле матеріально-технічне обладнання.

Зараз Комісія досі експлуатує офісну техніку та сервери, закуплені здебільшого у 2011-2012 роках. Фактично, більшість з комп’ютерів та серверів вже відпрацювали свій ресурс.

Як зазначила Олена Пономаренко, тільки на закупівлю нової комп’ютерної техніки та програмного забезпечення Комісії необхідно витратити 15,7 млн. гривень.

У свою чергу представники Міністерства фінансів та Державної судової адміністрації нагадали, що на 2023 рік передбачено загальне фінансування ВККС у розмірі 163 млн. 452 тис. гривень. В зазначену цифру входить як заробітна плата, так і витрати на комунальні послуги тощо.

Відтак, принаймні в найближчі місяці, ВККС зможе розраховувати лише на вже закладені з бюджеті гроші.

Автор В’ячеслав Хрипун

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