Налоговая лишила статуса плательщика единого налога: как она должна об этом сообщить

Налоговики отмечают, что по НКУ не существует определенной формы решения об аннулировании регистрации плательщика единого налога.

ГНС в Харьковской области сообщает, по какой форме контролирующий орган уведомляет ФЛП о принятом решении об аннулировании регистрации плательщика единого налога.

Согласно п. 291.2 НКУ упрощена система налогообложения, учета и отчетности – особый механизм взимания налогов и сборов, устанавливающий замену уплаты отдельных налогов и сборов, установленных п. 297.1 НКУ, на уплату единого налога в порядке и на условиях, определенных главой 1 раздела ХІV НКУ, с одновременным ведением упрощенного учета и отчетности.

В случае выявления соответствующим контролирующим органом при проведении проверок нарушений плательщиком единого налога первой – третьей групп требований, установленных главой 1 раздела XIV НКУ, аннулирование регистрации плательщика единого налога первой – третьей групп производится по решению такого органа, принятому на основании акта проверки, с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором допущено нарушение. В таком случае предприятие имеет право выбрать или перейти на упрощенную систему налогообложения по истечении четырех последовательных кварталов с момента принятия решения контролирующим органом (п. 299.11 НКУ).

Следует отметить, что нормы НКУ не предусматривают установление определенной формы решения об аннулировании регистрации единого налога. Такое решение предоставляется налогоплательщику в письменной форме с подписью руководителя контролирующего органа с обязательным указанием оснований аннулирования регистрации плательщика единого налога.

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