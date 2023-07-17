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  1. В Україні

Податкова позбавила статусу платника єдиного податку: як вона має про це повідомити

22:28, 17 липня 2023
Податківці наголошують, що за ПКУ не існує певної форми рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку.
Податкова позбавила статусу платника єдиного податку: як вона має про це повідомити
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ДПС у Харківській області повідомляє, за якою формою контролюючий орган повідомляє ФОП про прийняте рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку. 

Відповідно до п. 291.2 ПКУ спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених п. 297.1 ПКУ, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 розділу ХІV ПКУ, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої – третьої груп вимог, встановлених главою 1 розділу ХІV ПКУ, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої – третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом (п. 299.11 ПКУ).

Слід зазначити, що норми ПКУ не передбачають встановлення певної форми рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку. Таке рішення надається платнику податків у письмовій формі за підписом керівника контролюючого органу з обов’язковим зазначенням підстав для анулювання реєстрації платника єдиного податку.

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