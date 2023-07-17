З столичної лікарні швидкої медичної допомоги евакуювали понад 450 осіб: відома причина

Поліція перевіряє приміщення лікарні через повідомлення про замінування.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що надійшло повідомленні про замінування лікарні швидкої медичної допомоги. Про це він написав на своєму Телеграм-каналі.

«Через повідомлення про замінування лікарні швидкої медичної допомоги евакуювали майже 250 пацієнтів та понад 200 осіб медперсоналу.

Поліція перевіряє приміщення. Працюють також кінологи», - повідомив Кличко.

Раніше ми писали, що у Києві чоловіку, який збрехав про замінування ТРЦ «Ретровіль», повідомили про підозру.

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