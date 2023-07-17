Обіцяла продовжити інвалідність за 500 доларів: у Чернівцях на хабарі викрили заступницю голови лікарської консультативної комісії

У Чернівцях затримали заступницю голови лікарської консультативної комісії, яка вимагала 500 доларів США. Про це повідомила поліція Чернівецької області.

Тепер їй загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як розповіли правоохоронці, 63-річна заступниця голови військово-лікарської комісії вимагала у 30-річного буковинця, який мав третю групу інвалідності, 500 доларів за формування та видачу висновку для продовження терміну дії його інвалідності.

Порушницю затримали "на гарячому" під час отримання грошей і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Жінці повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі поліцейські звернулися до суду з клопотанням про обрання фігурантці запобіжного заходу.

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