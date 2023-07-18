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Закон передбачає для громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних Сил України вперше (крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також тих, хто раніше проходив військову службу) обов’язкове встановлення випробування.

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Глава держави підтримав закон про призначення на офіцерські посади бійців без військової освіти за умови проходження ними тримісячного випробувального терміну на офіцерській посаді.

Військовослужбовці, що втратили на війні близьких можуть йти з армії – Зеленський підписав закон

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Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

Апеляційний адміністративний суд підкреслив, що право позивача на виїзд з метою навчання не могло бути обмеженим, оскільки обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України, тоді як позивач тимчасово від виконання відповідного обов`язку звільнений як здобувач фахової вищої освіти.

  1. В Україні

За $7000 оформляла фіктивні документи для ухилення від мобілізації: затримали зловмисницю

12:58, 18 липня 2023
Жінка запропонувала «клієнту» повпливати на місцевих лікарів, з метою оформлення фіктивних медичних документів, що дозволило б чоловіку безперешкодно виїхати з України.
За $7000 оформляла фіктивні документи для ухилення від мобілізації: затримали зловмисницю
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Хмельниччині поліцейські на хабарі затримали місцеву мешканку, яка за 7 000 доларів США обіцяла оформити фіктивні документи чоловікам призовного віку для ухилення від мобілізації. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Жінка запропонувала «клієнту» повпливати на місцевих лікарів, з метою оформлення фіктивних медичних документів, що дозволило б чоловіку безперешкодно виїхати з України. Вартість послуг становила 7 000 доларів США, що в еквіваленті до національної валюти України перевищує чверть мільйона гривень.

Поліцейські затримали жінку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання неправомірної вигоди. З місця події вилучили 7 000 доларів США, які вона отримала як хабар», - сказано у повідомленні.

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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