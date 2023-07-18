За $7000 оформляла фіктивні документи для ухилення від мобілізації: затримали зловмисницю

Жінка запропонувала «клієнту» повпливати на місцевих лікарів, з метою оформлення фіктивних медичних документів, що дозволило б чоловіку безперешкодно виїхати з України.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Хмельниччині поліцейські на хабарі затримали місцеву мешканку, яка за 7 000 доларів США обіцяла оформити фіктивні документи чоловікам призовного віку для ухилення від мобілізації. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Жінка запропонувала «клієнту» повпливати на місцевих лікарів, з метою оформлення фіктивних медичних документів, що дозволило б чоловіку безперешкодно виїхати з України. Вартість послуг становила 7 000 доларів США, що в еквіваленті до національної валюти України перевищує чверть мільйона гривень.

Поліцейські затримали жінку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання неправомірної вигоди. З місця події вилучили 7 000 доларів США, які вона отримала як хабар», - сказано у повідомленні.

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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