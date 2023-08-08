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  1. Суспільство

В Україні відзначають День військ зв’язку і кібербезпеки: що ще святкують 8 серпня

09:05, 8 серпня 2023
Професійне свято зв'язківців було запроваджене у лютому 2000 року.
В Україні відзначають День військ зв’язку і кібербезпеки: що ще святкують 8 серпня
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У вівторок, 8 серпня, в Україні і світі відзначають низку свят. Зокрема, сьогодні в Україні святкують День військ зв’язку і кібербезпеки. 

Професійне свято, яке з'явилося 2000 року після підписання президентом України відповідного указу. Дату обрали невипадково. Саме цього дня 1920 року на основі колишнього Юнкерського училища Костянтинівки у Києві відкрились військово-інженерні курси (другий рік навчання). 

Також 8 серпня Міжнародний день альпінізму. Своє професійне свято цього дня святкують всі ті, хто не боїться висоти і завжди готовий підкорити нову вершину. Заснували свято на честь підкорення найвищого піку Альп — Монблан (4810 метрів над рівнем моря).

А ще 8 серпня святкують Всесвітній день кішок. Всі любителі цих домашніх тварин можуть провести цей день зі своїми улюбленцями.

8 серпня в церкві згадують священномучеників Єрмолая, Єрміппа і Єрмократа Нікомидійських, які постраждали за віру в IV столітті. У народі день прозвали Єрмолаєв.

Що ще сталося 8 серпня у минулому:

  • 449 рік — скликають другий Ефеський собор;
  • 626 рік — аварів розбивають під обложеним Константинополем, частина слов'ян виходить з-під їхньої влади, заснувавши державу Само, відкривається шлях булгарам до завоювань на Балканах;
  • 1648 рік — яничари скидають з престолу і страчують душевнохворого османського султана Ібрагіма;
  • 1786 рік — Мішель Паккар першим підкорює найвищу вершину Європи — Монблан;
  • 1815 рік — Наполеон вирушає в заслання на острів Святої Єлени;
  • 1899 рік — американець А. Маршалл отримує патент на холодильник;
  • 1944 рік — у Берліні вісім німецьких офіцерів, яких звинуватили у підготовці замаху на Гітлера, у тому числі фельдмаршала фон Віцлебена, вішають на струнах від піаніно;
  • 1949 рік — у Страсбурзі відбувається перша сесія Ради Європи;
  • 1965 рік — у Шешорах (Івано-Франківська область) відбувається мітинг з нагоди відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку;
  • 1966 рік — у Китайській Народній Республіці оголошують про початок "культурної революції";
  • 1967 рік — у Бангкоку (Таїланд) засновують Асоціацію держав Південно-Східної Азії (АСЕАН);
  • 1974 рік — президент США Річард Ніксон оголошує, що йде у відставку в зв'язку з Вотергейтським скандалом;
  • 1998 рік — американець Майкл Кірні стає наймолодшим магістром наук (у біохімії) — диплом він отримує у віці 14 років 8 місяців;
  • 2000 рік — учені Великої Британії, США й Італії офіційно оголошують про початок дослідів із клонування людини;
  • 2004 рік — вводять в дію другий енергоблок Хмельницької АЕС;
  • 2012 рік — Віктор Янукович підписує антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова;
  • 2017 рік — компанія Coca-Cola встановлює перший в історії тривимірний білборд.

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