Скільки суддів та нардепів подали декларації за 2021 рік за минулий тиждень

За минулий тиждень 1 530 посадовців подали декларації за 2021 рік, 3 540 осіб – за 2022 рік.

Джерело фото: nazk.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції оновило дані лічильника подання декларацій.

Так, за минулий тиждень 1 530 посадовців подали декларації за 2021 рік, 3 540 осіб – за 2022 рік.

А всього станом на 7 серпня декларації за 2021 рік подали 395,2 тис. публічних службовців.

Як повідомили у НАЗК, серед них:

45 народних депутатів (+ 1 за тиждень);

п’ять міністрів (без змін за тиждень);

три заступники керівника Офісу Президента (без змін);

34 966 посадовців категорій «А» та «Б» (держслужбовці, які обіймають керівні посади, + 164 за тиждень);

2 494 суддів (+ 29 за тиждень);

9 841 прокурор, слідчий, дізнавач (+ 45 за тиждень);

7 голів ОДА та ОВА (без змін).

За 2022 рік подали щорічні декларації 268,9 тис. осіб. Зокрема, 29 народних депутатів (+1 за тиждень), два члени Уряду (без змін) та три голови ОДА/ОВА (без змін).

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