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Скільки суддів та нардепів подали декларації за 2021 рік за минулий тиждень

10:59, 8 серпня 2023
За минулий тиждень 1 530 посадовців подали декларації за 2021 рік, 3 540 осіб – за 2022 рік.
Скільки суддів та нардепів подали декларації за 2021 рік за минулий тиждень
Джерело фото: nazk.gov.ua
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Національне агентство з питань запобігання корупції оновило дані лічильника подання декларацій.

Так, за минулий тиждень 1 530 посадовців подали декларації за 2021 рік, 3 540 осіб – за 2022 рік.

А всього станом на 7 серпня декларації за 2021 рік подали 395,2 тис. публічних службовців.

Як повідомили у НАЗК, серед них:

  • 45 народних депутатів (+ 1 за тиждень);
  • п’ять міністрів (без змін за тиждень);
  • три заступники керівника Офісу Президента (без змін);
  • 34 966 посадовців категорій «А» та «Б» (держслужбовці, які обіймають керівні посади, + 164 за тиждень);
  • 2 494 суддів (+ 29 за тиждень);
  • 9 841 прокурор, слідчий, дізнавач (+ 45 за тиждень);
  • 7 голів ОДА та ОВА (без змін).

За 2022 рік подали щорічні декларації 268,9 тис. осіб. Зокрема, 29 народних депутатів (+1 за тиждень), два члени Уряду (без змін) та три голови ОДА/ОВА (без змін).

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НАЗК
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