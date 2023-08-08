Тепер водії можуть забронювати номерний знак для авто онлайн

Онлайн-послуга дозволяє зарезервувати наявний в сервісному центрі МВС уже виготовлений номерний знак.

В Україні тепер можна онлайн обрати та забронювати номерний знак для транспортного засобу. Зробити це можна в Електронному кабінеті водія у розділі Електронні послуги.

Як пояснили у Сервісному центрі МВС, тепер, якщо автовласник або покупець хоче отримати саме бажану комбінацію, то з’явилася можливість перед візитом до сервісного центру МВС не просто подивитись, які в цьому конкретному сервісному центрі МВС є вільні номерні знаки, а навіть вибрати та замовити бронювання номерного знака.

Як працює онлайн-послуга бронювання номерних знаків

Для початку варто авторизуватись в Електронному кабінеті водія через один зі зручних способів: банкінг, Дія.Підпис або електронний підпис.

Онлайн-послуга дозволяє зарезервувати наявний в сервісному центрі МВС уже виготовлений номерний знак. Він там чекатиме до 10 днів, поки його закріплять за певним транспортним засобом.

Новий функціонал дозволяє обрати регіон України, сервісний центр МВС, тип транспортного засобу і ознайомитись з усіма вільними комбінаціями в режимі реального часу.

Замовити послугу можна за типом транспортного засобу на: легкові чи вантажні авто, на автобуси, причепи чи напівпричепи, мотоцикли, мопеди. Один транспортний засіб — один номерний знак.

Якщо протягом 10 календарних днів замовник бронювання не звернувся за послугою перереєстрації, то скасування бронювання відбувається автоматично. І номерний знак повертається до списку вільних та може бути вибраний іншою людиною для її транспортного засобу.

Отримати заброньований номерний знак можна в тому сервісному центрі МВС, де він знаходиться на зберіганні одночасно з послугою реєстрації/перереєстрації транспортного засобу.

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