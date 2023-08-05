ДБР затримало начальника Голосіївського військкомата – він підозрюється у незаконному переправленні осіб через кордон

У Бюро зазначили, що він був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, якого Бюро викрило на масштабній корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку.

Джерело фото: ОГП

Працівники ДБР затримали начальника київського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Він був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, якого Бюро викрило на масштабній корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку 3 серпня 2023 року.

За розробленою організаторами схемою, чоловікам оформлювався пакет фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби. Вартість послуги становила 10 тисяч доларів США», - пишуть у ДБР.

Працівники Бюро задокументували отримання ними грошей від декількох військовозобов’язаних.

Зловмисникам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років.

Наразі до начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у майже два мільйони гривень.

Подано клопотання щодо обрання запобіжного заходу відносно начальника київського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Триває досудове слідство. Встановлюються інші факти та особи, можливо причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

В Офісі Генерального прокурора уточнили, що мова йде про начальника Голосіївського військкомату.

Джерело фото: ОГП

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