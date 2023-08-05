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  1. В Україні

За 1,5 року війни Верховна Рада ухвалила рекордну для українського парламентаризму кількість законів – КВУ

11:41, 5 серпня 2023
Окрім зростання кількості прийнятих рішень ВР, зросла кількість президентських та урядових законопроектів.
За 1,5 року війни Верховна Рада ухвалила рекордну для українського парламентаризму кількість законів – КВУ
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За півтора роки війни народні депутати ухвалили рекордну для українських парламентів кількість законів. Про це повідомили у Комітеті виборців України, проаналізувавши показники законодавчої роботи Верховної Ради під час повномасштабного вторгнення рф в Україну.

«Початок воєнних дій не паралізував роботу Верховної Ради. Навпаки, вдалося наростити темпи прийняття рішень. Станом на сьогодні ВР щомісяця ухвалює близько 30 законів, більшість з яких стосуються сфери безпеки і оборони. Подібна продуктивність є рекордною для українського парламентаризму. При цьому зараз народні депутати працюють в пленарному режимі лише кілька днів на місяць, в той час як в попередні роки на пленарні засідання відводилося щонайменше 2 тижні кожного місяця», - заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Згідно підрахунків, за період із 24 лютого 2022 року по 24 липня 2023 року було ухвалено 480 законів (із них за перший рік війни - 386 законів).

«Ці цифри є рекордними не лише для ВР IX скликання, але й для парламентів попередніх скликань», - зазначили в КВУ та додали, що «в цілому за 4 роки роботи попереднього скликання ВР було прийнято 906 законів, у той час як за чотири роки цього скликання - 1186 законів».

Також у КВУ підрахували, що окрім зростання кількості прийнятих рішень ВР, зросла кількість президентських та урядових законопроектів. З початку війни Президент ініціював 94 законопроекти, Кабінет Міністрів - 215. При цьому знизилася кількість часу, необхідного для прийняття одного закону і зросла кількість народних депутатів, які голосують «за».

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