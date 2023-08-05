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СБУ розслідує діяльність родинної фірми Сергія Бубки, яка нібито торгувала з окупантами пальним

13:20, 5 серпня 2023
Служба безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.
СБУ розслідує діяльність родинної фірми Сергія Бубки, яка нібито торгувала з окупантами пальним
Джерело фото: BIHUSInfo
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9 липня Bihus.Info оприлюднили розслідування, у якому йдеться про те, що фірма «Монблан», яка належить легкоатлету Сергію Бубці та його брату Василю, працює на тимчасово окупованих територіях і продає пальне ворогу. Журналісти повідомили, що знайшли три контракти на постачання пального для структур окупантів, опубліковані на порталі закупівель рф.

Служба безпеки України заявила, що наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Про це СБУ повідомила у відповіді на запит народного депутата «Слуги народу» Жана Беленюка щодо розслідування Bihus.info.

Служба безпеки розслідує справу за статтею 111-2 Кримінального кодексу.

12 липня міністр спорту Вадим Гутцайт повідомив, що Сергій Бубка готує до журналістів позов про захист честі.

Джерело фото: t.me/zhanbeleniuk

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