СБУ расследует деятельность семейной фирмы Сергея Бубки, которая якобы торговала с оккупантами горючим

Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве.

Источник фото: BIHUSInfo

9 июля Bihus.Info обнародовали расследование, в котором говорится, что фирма «Монблан», которая принадлежит легкоатлету Сергею Бубке и его брату Василию, работает на временно оккупированных территориях и продает горючее врагу. Журналисты сообщили, что нашли три контракта на поставку горючего для структур оккупантов, опубликованные на портале закупок рф.

Служба безопасности Украины заявила, что в настоящее время осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве.

Об этом СБУ сообщила в ответе на запрос народного депутата «Слуги народа» Жана Беленюка относительно расследования Bihus.info.

Служба безопасности расследует дело по статье 111-2 Уголовного кодекса.

12 июля министр спорта Вадим Гутцайт сообщил, что Сергей Бубка готовит к журналистам иск о защите чести.

Источник фото: t.me/zhanbeleniuk

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