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В городе гонщикам за громкие звуки будет угрожать штраф, но за городом никто не будет запрещать устраивать соревнования, – Арахамия

10:54, 5 августа 2023
Давид Арахамия заявил, что штрафы в 17 тысяч грн будут угрожать только гонщикам в городе, но за городом они смогут продолжать «гонять».
В городе гонщикам за громкие звуки будет угрожать штраф, но за городом никто не будет запрещать устраивать соревнования, – Арахамия
Изображение: freepik.com
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, устанавливающий административную ответственность за эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума. За это будет штраф 17 000 грн, за повторное – 34 000 с лишением прав до 6 месяцев. Об этом сообщил нардеп Давид Арахамия.

Такое решение он объяснил тем, что в Киеве во время войны гоняют на тюнингованных машинах.

«Еще больше людей вздрагивают каждый раз, когда слышат звук работы прямоточных глушителей. И это не только военные.

«Гонщикам» запрещено гонять в городах во время военного положения. Но они это продолжают делать, не понимая, что времена изменились, сегодня крут тот, кто носит форму, а не тот, кто газует на светофорах. И что громкие звуки травмируют людей, которые слышали войну», – объясняет он.

Воднас Арахамия отметил, что автомобили с превышением допустимого уровня шума будут запрещены только в населенных пунктах. За пределами по-прежнему можно будет тренироваться и проводить соревнования.

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