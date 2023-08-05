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  1. В Украине

В ВСУ появилась полевая форма для женщин – ее официально поставили на обеспечение, фото

11:20, 5 августа 2023
На очереди женские бронежилеты.
В ВСУ появилась полевая форма для женщин – ее официально поставили на обеспечение, фото
Источник фото: t.me/ministry_of_defense_ua
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Министерство обороны утвердило образец-эталон костюма летнего полевого. Он официально поставлен на обеспечение.

Работа над внедрением женской полевой формы началась еще в 2022 году. С тех пор состоялись многочисленные заседания рабочих групп, наработка и испытание формы.

Как сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников, в ближайшее время будут начаты соответствующие процедуры закупок и поставок в войска.

В обновленной модели костюма были учтены все пожелания и замечания военнослужащих женщин, принимавших участие в военных (исследовательских) испытаниях.

Кроме того, Министр подчеркнул, что также продолжается работа по внедрению женского бронежилета.

Сегодня в рядах ВСУ проходит службу около 42 тысяч женщин-военнослужащих, около пяти тысяч из них находятся на переднем крае, где выполняют боевые задания наравне с мужчинами.

Источник фото: t.me/ministry_of_defense_ua

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