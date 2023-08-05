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Верховная Рада криминализировала препятствование деятельности органа государственного финансового контроля

Препятствование деятельности органа государственного финансового контроля будет караться штрафом от 1700 до 17000 грн или арестом сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 3 лет.

Верховний Суд виснував, чи може СБУ звертатися до Мін'юсту зі скаргою на реєстраційні дії, якщо питання торкається підсанкційної особи

Перед Верховним Судом у цій справі постало кілька питань, які пов’язані з правом Служби безпеки звертатися до Мін`юсту зі скаргою на реєстраційні дії.

Владимир Зеленский ответил на петицию о заработной плате работников аппаратов судов

Президент поручил Кабинету министров разобраться в проблеме низкой заработной платы работников аппаратов судов.

Получив решение ЕСПЧ в свою пользу, обвиняемый попросил БП ВС пересмотреть продление содержания под стражей: что решила Большая Палата

Европейский суд по правам человека в решении от 22 июня 2023 года констатировал нарушение Конвенции в отношении обвиняемого, и он обратился в Большую Палату Верховного Суда с заявлением о пересмотре определения о продлении действия меры пресечения в виде содержания под стражей.

Судьи Верховного Суда подадут электронные декларации в НАПК до официального возобновления декларирования, - решение Пленума ВС

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  1. В мире

Атака дронов в Новороссийске это первая угроза нефтяному экспорту из рф, - FT

10:19, 5 августа 2023
Журналисты предполагают, что атака на инфраструктуру экспорта нефти, вероятно, вызовет беспокойство в Белом доме и других западных столицах, так как Вашингтон прилагает усилия, чтобы сдержать глобальный рост цен на нефть.
Атака дронов в Новороссийске это первая угроза нефтяному экспорту из рф, - FT
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Журналисты отмечают, что удар по судну «Оленегорский горняк» может вызвать серьезную обеспокоенность в Вашингтоне, поскольку, вероятно, повлечет за собой резкий скачок цен на нефть в мире.

Об этом сообщает The Financial Times.

Новороссийск – это крупная военно-морская база и порт для экспорта нефти, расположенный к востоку от Крыма, который россия аннексировала в 2014 году.

Офицер украинской военной разведки Андрей Юсов сообщил, что порт в Новороссийске следует считать законной военной целью, поскольку здесь заправляют топливом Черноморский флот рф.

Журналисты Financial Times предполагают, что атака на инфраструктуру экспорта нефти, вероятно, вызовет беспокойство в Белом доме и других западных столицах, так как Вашингтон прилагает усилия, чтобы сдержать глобальный рост цен на нефть.

По словам Гелимы Крофт, бывшей аналитики ЦРУ, проводящей исследования сырьевых рынков в RBC Capital Markets, «Белый дом не воспримет все, что рискует сократить поставки российской нефти на рынок».

Также она добавила, что еще одна обеспокоенность Вашингтона состоит в том, что западную поддержку Украине будет труднее поддерживать, если возникнет более широкий энергетический кризис.

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