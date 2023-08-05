Атака дронов в Новороссийске это первая угроза нефтяному экспорту из рф, - FT

Журналисты предполагают, что атака на инфраструктуру экспорта нефти, вероятно, вызовет беспокойство в Белом доме и других западных столицах, так как Вашингтон прилагает усилия, чтобы сдержать глобальный рост цен на нефть.

Журналисты отмечают, что удар по судну «Оленегорский горняк» может вызвать серьезную обеспокоенность в Вашингтоне, поскольку, вероятно, повлечет за собой резкий скачок цен на нефть в мире.

Об этом сообщает The Financial Times.

Новороссийск – это крупная военно-морская база и порт для экспорта нефти, расположенный к востоку от Крыма, который россия аннексировала в 2014 году.

Офицер украинской военной разведки Андрей Юсов сообщил, что порт в Новороссийске следует считать законной военной целью, поскольку здесь заправляют топливом Черноморский флот рф.

Журналисты Financial Times предполагают, что атака на инфраструктуру экспорта нефти, вероятно, вызовет беспокойство в Белом доме и других западных столицах, так как Вашингтон прилагает усилия, чтобы сдержать глобальный рост цен на нефть.

По словам Гелимы Крофт, бывшей аналитики ЦРУ, проводящей исследования сырьевых рынков в RBC Capital Markets, «Белый дом не воспримет все, что рискует сократить поставки российской нефти на рынок».

Также она добавила, что еще одна обеспокоенность Вашингтона состоит в том, что западную поддержку Украине будет труднее поддерживать, если возникнет более широкий энергетический кризис.

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