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Верховна Рада криміналізувала перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю

Перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю каратиметься штрафом від 1700 до 17000 грн або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років.

Верховний Суд виснував, чи може СБУ звертатися до Мін'юсту зі скаргою на реєстраційні дії, якщо питання торкається підсанкційної особи

Перед Верховним Судом у цій справі постало кілька питань, які пов’язані з правом Служби безпеки звертатися до Мін`юсту зі скаргою на реєстраційні дії.

Володимир Зеленський відповів на петицію щодо заробітної плати працівників апаратів судів

Президент доручив Кабінету міністрів розібратись у проблемі низької заробітної плати працівників апаратів судів.

Отримавши рішення ЄСПЛ на свою користь, обвинувачений попросив ВП ВС переглянути продовження тримання під вартою: що вирішила Велика Палата

Європейський суд з прав людини у рішенні від 22 червня 2023 року констатував порушення Конвенції щодо обвинуваченого, і він звернувся до Великої Палати Верховного Суду із заявою про перегляд ухвали щодо продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Судді Верховного Суду подадуть електронні декларації до НАЗК до офіційного відновлення декларування, - рішення Пленуму ВС

Пленум Верховного Суду рекомендував суддям ВС, які ще не подали відповідні декларації, зробити це до прийняття закону про відновлення декларування.

  1. У світі

Атака дронів у Новоросійську це перша загроза нафтовому експорту з рф, — FT

10:19, 5 серпня 2023
Журналісти припускають, що атака на інфраструктуру експорту нафти, ймовірно, викличе занепокоєння в Білому домі та інших західних столицях, так як Вашингтон докладає зусиль, щоб стримати глобальне зростання цін на нафту.
Атака дронів у Новоросійську це перша загроза нафтовому експорту з рф, — FT
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Журналісти зазначають, що удар по судну «Оленегорский горняк» може викликати серйозне занепокоєння у Вашингтоні, оскільки, ймовірно, спричинить різкий стрибок цін на нафту у світі.

Про це повідомляє The Financial Times.

Новоросійськ – це велика військово-морська база та порт для експорту нафти, розташований на схід від Криму, який росія анексувала в 2014 році.

Офіцер української військової розвідки Андрій Юсов повідомив, що порт у Новоросійську слід вважати законною військовою ціллю, оскільки тут заправляють паливом Чорноморський флот рф.

Журналісти Financial Times припускають, що атака на інфраструктуру експорту нафти, ймовірно, викличе занепокоєння в Білому домі та інших західних столицях, так як Вашингтон докладає зусиль, щоб стримати глобальне зростання цін на нафту.

За словами Геліми Крофт, колишньої аналітикині ЦРУ, яка проводить дослідження сировинних ринків у RBC Capital Markets, «Білий дім не сприйме все, що ризикує скоротити постачання російської нафти на ринок».

Також вона додала, що ще одне занепокоєння Вашингтона полягає в тому, що західну підтримку Україні буде важче підтримувати, якщо виникне ширша енергетична криза.

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