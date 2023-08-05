Атака дронів у Новоросійську це перша загроза нафтовому експорту з рф, — FT

Журналісти припускають, що атака на інфраструктуру експорту нафти, ймовірно, викличе занепокоєння в Білому домі та інших західних столицях, так як Вашингтон докладає зусиль, щоб стримати глобальне зростання цін на нафту.

Журналісти зазначають, що удар по судну «Оленегорский горняк» може викликати серйозне занепокоєння у Вашингтоні, оскільки, ймовірно, спричинить різкий стрибок цін на нафту у світі.

Про це повідомляє The Financial Times.

Новоросійськ – це велика військово-морська база та порт для експорту нафти, розташований на схід від Криму, який росія анексувала в 2014 році.

Офіцер української військової розвідки Андрій Юсов повідомив, що порт у Новоросійську слід вважати законною військовою ціллю, оскільки тут заправляють паливом Чорноморський флот рф.

Журналісти Financial Times припускають, що атака на інфраструктуру експорту нафти, ймовірно, викличе занепокоєння в Білому домі та інших західних столицях, так як Вашингтон докладає зусиль, щоб стримати глобальне зростання цін на нафту.

За словами Геліми Крофт, колишньої аналітикині ЦРУ, яка проводить дослідження сировинних ринків у RBC Capital Markets, «Білий дім не сприйме все, що ризикує скоротити постачання російської нафти на ринок».

Також вона додала, що ще одне занепокоєння Вашингтона полягає в тому, що західну підтримку Україні буде важче підтримувати, якщо виникне ширша енергетична криза.

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