В Україні продовжують відкриватися компанії зі зв’язками в рф та білорусі, — аналітики R&D центру YouControl

Аналітики з’ясували, що від початку повномасштабної війни лише у 5% з-поміж 20 тисяч компаній з «російсько-білоруським слідом» змінився склад бенефіціарів.

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Аналітичний центр платформи відкритих даних YouControl виявив 39 новостворених компаній, в структурі власності яких є особи, пов’язані із росією та білоруссю

Про це йдеться в опублікованому дослідженні, здійсненому аналітиками R&D центру YouControl.

«Аналітики R&D центру YouControl з’ясували, що від початку повномасштабної війни лише у 5% з-поміж 20 тисяч компаній з "російсько-білоруським слідом" змінився склад бенефіціарів. А саме – вихід із структури власності представників країн-агресорів.

Крім того, аналітики виявили 39 новостворених компаній, в структурі власності яких є особи, пов’язані із росією та білоруссю. Більшість цих юридичних осіб реєструвалися протягом воєнного 2022 року та належать до благодійних організацій», - сказано у повідомленні.

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