В Украине продолжают открываться компании со связями в рф и беларуси, – аналитики R&D центра YouControl

Аналитики R&D центра YouControl выяснили, что с начала полномасштабной войны лишь у 5% из 20 тысяч компаний с «российско-белорусским следом» изменился состав бенефициаров.

Изображение: freepik.com

Аналитический центр платформы открытых данных YouControl обнаружил 39 новосозданных компаний, в структуре собственности которых находятся лица, связанные с россией и беларусью.

Об этом говорится в опубликованном исследовании, проведенном аналитиками R&D центра YouControl.

«Аналитики R&D центра YouControl выяснили, что с начала полномасштабной войны лишь у 5% из 20 тысяч компаний с "российско-белорусским следом" изменился состав бенефициаров. А именно – выход из структуры собственности представителей стран-агрессоров.

Кроме того, аналитики выявили 39 новосозданных компаний, в структуре собственности которых находятся лица, связанные с россией и беларусью. Большинство этих юридических лиц регистрировались в течение военного 2022 года и принадлежат к благотворительным организациям», - говорится в сообщении.

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