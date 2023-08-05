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  1. В Украине

В Украине продолжают открываться компании со связями в рф и беларуси, – аналитики R&D центра YouControl

15:03, 5 августа 2023
Аналитики R&D центра YouControl выяснили, что с начала полномасштабной войны лишь у 5% из 20 тысяч компаний с «российско-белорусским следом» изменился состав бенефициаров.
В Украине продолжают открываться компании со связями в рф и беларуси, – аналитики R&D центра YouControl
Изображение: freepik.com
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Аналитический центр платформы открытых данных YouControl обнаружил 39 новосозданных компаний, в структуре собственности которых находятся лица, связанные с россией и беларусью.

Об этом говорится в опубликованном исследовании, проведенном аналитиками R&D центра YouControl.

«Аналитики R&D центра YouControl выяснили, что с начала полномасштабной войны лишь у 5% из 20 тысяч компаний с "российско-белорусским следом" изменился состав бенефициаров. А именно – выход из структуры собственности представителей стран-агрессоров.

Кроме того, аналитики выявили 39 новосозданных компаний, в структуре собственности которых находятся лица, связанные с россией и беларусью. Большинство этих юридических лиц регистрировались в течение военного 2022 года и принадлежат к благотворительным организациям», - говорится в сообщении.

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