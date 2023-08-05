Когда на «Родине-Матери» начнут устанавливать герб: назвали дату и время, фото

По предварительной информации, поднимать трезуб начнут примерно после 14:00.

Источник фото: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua

В Киеве в субботу, 5 августа, начнут устанавливать герб на монументе «Родина-мать». По предварительной информации, поднимать трезуб начнут примерно в 14:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

В музее также подчеркнули, что украинский трезубец будет значительно больше, чем советский герб. Его размеры – 4,5 на 7,5 метра. Его будут крепить на пластины, которыми перекроют место, где был раньше герб ссср.

Кроме того, украинцы предупредили, что сразу оттенок металлов щита и герба могут отличаться. Однако повода для волнений нет, ведь сталь на солнце и открытом воздухе через некоторое время наберет своего устойчивого прогнозируемого цвета.

Источник фото: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua

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