Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал недавние атаки дронами на корабли рф

Любая «бавовна», происходящая с кораблями рф или Крымским мостом, проводится в территориальных водах Украины и полностью законна, отметил он.

Источник фото: СБУ

Любая «бавовна», происходящая с кораблями рф или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк, комментируя недавние атаки надводными дронами на корабли рф.

«Любая «бавовна», происходящая с кораблями рф или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того - такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны.

Так что если россияне хотят, чтобы «бавовна» прекратилась, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью - покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем лучше будет для них.

Потому что мы стопроцентно победим врага в этой войне», - отметил глава СБУ Василий Малюк.

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