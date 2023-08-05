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Верховная Рада криминализировала препятствование деятельности органа государственного финансового контроля

Препятствование деятельности органа государственного финансового контроля будет караться штрафом от 1700 до 17000 грн или арестом сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 3 лет.

Верховний Суд виснував, чи може СБУ звертатися до Мін'юсту зі скаргою на реєстраційні дії, якщо питання торкається підсанкційної особи

Перед Верховним Судом у цій справі постало кілька питань, які пов’язані з правом Служби безпеки звертатися до Мін`юсту зі скаргою на реєстраційні дії.

Владимир Зеленский ответил на петицию о заработной плате работников аппаратов судов

Президент поручил Кабинету министров разобраться в проблеме низкой заработной платы работников аппаратов судов.

Получив решение ЕСПЧ в свою пользу, обвиняемый попросил БП ВС пересмотреть продление содержания под стражей: что решила Большая Палата

Европейский суд по правам человека в решении от 22 июня 2023 года констатировал нарушение Конвенции в отношении обвиняемого, и он обратился в Большую Палату Верховного Суда с заявлением о пересмотре определения о продлении действия меры пресечения в виде содержания под стражей.

Судьи Верховного Суда подадут электронные декларации в НАПК до официального возобновления декларирования, - решение Пленума ВС

Пленум Верховного Суда рекомендовал судьям ВС, еще не подавшим соответствующие декларации, сделать это до принятия закона о возобновлении декларирования.

  1. В мире

Джонни Депп встретился с украинской беженкой в Мюнхене

10:39, 5 августа 2023
Перед концертом музыкальной группы Деппа Hollywood Vampires он пообщался с художницей, которая в марте 2022 года уехала из родного Мариуполя вместе с семьей.
Джонни Депп встретился с украинской беженкой в Мюнхене
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Джонни Депп в Менхене встретился с украинской художницей, которая в марте 2022 года уехала из родного Мариуполя вместе с сыном и матерью в Мюнхен.

Ранее в сети распространялось видео, где звезда Голливуда якобы обращается к россиянам и собирается к ним в гости, тем не менее актер опроверг эту информацию.

Как сообщили в немецком издании BILD, перед концертом музыкальной группы Деппа Hollywood Vampires он пообщался с художницей Ириной Федоренко.

Украинка подарила ему два портрета.

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