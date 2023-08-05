Джонни Депп встретился с украинской беженкой в Мюнхене

Перед концертом музыкальной группы Деппа Hollywood Vampires он пообщался с художницей, которая в марте 2022 года уехала из родного Мариуполя вместе с семьей.

Джонни Депп в Менхене встретился с украинской художницей, которая в марте 2022 года уехала из родного Мариуполя вместе с сыном и матерью в Мюнхен.

Ранее в сети распространялось видео, где звезда Голливуда якобы обращается к россиянам и собирается к ним в гости, тем не менее актер опроверг эту информацию.

Как сообщили в немецком издании BILD, перед концертом музыкальной группы Деппа Hollywood Vampires он пообщался с художницей Ириной Федоренко.

Украинка подарила ему два портрета.

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