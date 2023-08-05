Джонні Депп зустрівся з українською біженкою у Мюнхені

Перед концертом музичного гурту Деппа Hollywood Vampires, він поспілкувався з художницею, яка в березні 2022 року виїхала із рідного Маріуполя разом із сім'єю.

Джонні Депп у Мюнхені зустрівся з українською художницею, яка в березні 2022 року виїхала із рідного Маріуполя разом із сином і матір’ю до Мюнхена.

Раніше у мережі поширювалося відео, де зірка Голлівуду нібито звертається до росіян і збирається до них у гості, тим не менш, актор спростував цю інформацію.

Як повідомили у німецькому виданні BILD, перед концертом музичного гурту Деппа Hollywood Vampires, він поспілкувався з художницею Іриною Федоренко.

Українка подарувала йому два портрети.

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