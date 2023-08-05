Голова СБУ Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки дронами на кораблі рф

Будь-яка «бавовна», що відбувається із кораблями рф чи Кримським мостом, проводиться у територіальних водах України і є повністю законною, зазначив він.

Джерело фото: СБУ

Будь-яка «бавовна», що відбувається із кораблями рф чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. На цьому наголосив голова СБУ Василь Малюк, коментуючи нещодавні атаки надводними дронами на кораблі рф.

«Будь-яка «бавовна», що відбувається із кораблями рф чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того - такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними.

Тож, якщо росіяни хочуть, аби «бавовна» припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю - покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них.

Бо ми стовідсотково переможемо ворога у цій війні», - зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

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