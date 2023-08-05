Коли на «Батьківщині-Матері» почнуть встановлювати герб: назвали дату і час, фото

За попередньою інформацією, підіймати тризуб почнуть приблизно після 14:00.

Джерело фото: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua

У Києві у суботу, 5 серпня, почнуть встановлювати герб на монументі «Батьківщина-мати». За попередньою інформацією, підіймати тризуб почнуть приблизно о 14:00.

Про це повідомили у пресслужбі Національного музею історії України у Другій світові війні.

У музеї також наголосили, що український тризуб буде значно більший, аніж радянський герб. Його розміри – 4,5 на 7,5 метрів. Його кріпитимуть на пластини, якими перекриють місце, де був раніше герб срср.

Крім того, українців попередили, що відразу відтінок металів щита й герба можуть відрізнятися. Проте приводу для хвилювань немає, адже сталь на сонці та відкритому повітрі через деякий проміжок часу набере свого сталого прогнозованого кольору.

Джерело фото: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua

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