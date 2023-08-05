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В ЗСУ зʼявилася польова форма для жінок – її офіційно поставили на забезпечення, фото

11:20, 5 серпня 2023
На черзі жіночі бронежилети.
В ЗСУ зʼявилася польова форма для жінок – її офіційно поставили на забезпечення, фото
Джерело фото: t.me/ministry_of_defense_ua
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Міністерство оборони затвердило зразок-еталон костюма літнього польового. Його офіційно поставлено на забезпечення.

Робота над впровадженням жіночої польової форми розпочалася ще у 2022 році. З того часу відбулися чисельні засідання робочих груп, напрацювання та випробування форми.

Як повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков, найближчим часом будуть розпочаті відповідні процедури закупівель та постачання у війська.

В оновленій моделі костюма було враховано усі побажання і зауваження військовослужбовців-жінок, які брали участь у військових (дослідних) випробуваннях. 

Окрім того, Міністр наголосив, що також продовжується робота над впровадженням жіночого бронежилета.

Сьогодні у лавах ЗСУ проходить службу близько 42 тисяч жінок-військовослужбовців, близько п’яти тисяч з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками.

Джерело фото: t.me/ministry_of_defense_ua

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