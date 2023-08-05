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  1. В Україні

У місті гонщикам за гучні звуки буде загрожувати штраф, але за містом ніхто не буде забороняти влаштовувати змагання, – Арахамія

10:54, 5 серпня 2023
Давид Арахамія заявив, що штрафи у 17 тисяч грн будуть загрожувати лише гонщикам у місті, але за містом вони зможуть продовжувати «ганяти».
У місті гонщикам за гучні звуки буде загрожувати штраф, але за містом ніхто не буде забороняти влаштовувати змагання, – Арахамія
Зображення: freepik.com
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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який встановлює адміністративну відповідальність за експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму. За це буде штраф 17 000 грн, за повторне – 34 000 з позбавлення прав до 6 місяців. Про це повідомив нардеп Давид Арахамія.

Таке рішення він пояснив тим, що у Києві під час війни ганяють на тюнінгованих машинах.

«Ще більше людей здригаються кожен раз, коли чують звук роботи прямоточних глушників. І це не лише військові.

«Гонщикам» заборонено ганяти в містах під час воєнного стану. Але вони це продовжують робити, не розуміючи, що часи змінилися, сьогодні крутий той, хто носить форму, а не той, хто газує на світлофорах. І що гучні звуки травмують людей, які чули війну», - пояснює він.

Воднас Арахамія зазначив, що автомобілі з перевищенням допустимого рівня шуму будуть заборонені лише в населених пунктах. За межами, як і раніше, можна буде тренуватися і проводити змагання.

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