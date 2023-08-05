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За 1,5 года войны Верховная Рада приняла рекордное для украинского парламентаризма количество законов – КИУ

11:41, 5 августа 2023
Помимо роста количества принятых решений ВР, выросло количество президентских и правительственных законопроектов.
За 1,5 года войны Верховная Рада приняла рекордное для украинского парламентаризма количество законов – КИУ
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За полтора года войны народные депутаты приняли рекордное для украинских парламентов количество законов. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины, проанализировав показатели законодательной работы Верховной Рады во время полномасштабного вторжения рф в Украину.

«Начало военных действий не парализовало работу Верховной Рады. Напротив, удалось нарастить темпы принятия решений. По состоянию на сегодняшний день ВР ежемесячно принимает около 30 законов, большинство из которых касаются сферы безопасности и обороны. Подобная продуктивность является рекордной для украинского парламентаризма. При этом сейчас народные депутаты работают в пленарном режиме всего несколько дней в месяц, в то время как в предыдущие годы на пленарные заседания отводилось не менее 2 недель каждого месяца», - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Согласно подсчетам, за период с 24 февраля 2022 по 24 июля 2023 было принято 480 законов (из них за первый год войны - 386 законов).

«Эти цифры являются рекордными не только для ВР IX созыва, но и для парламентов предыдущих созывов», - отметили в КИУ и добавили, что «в целом за 4 года работы предыдущего созыва ВР было принято 906 законов, в то время как за четыре года этого созыва – 1186 законов».

Также в КИУ подсчитали, что помимо роста количества принятых решений ВР, выросло количество президентских и правительственных законопроектов. С начала войны Президент инициировал 94 законопроекта, Кабинет Министров – 215. При этом снизилось количество времени, необходимого для принятия одного закона и возросло количество народных депутатов, голосующих «за».

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