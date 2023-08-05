ГБР задержало начальника Голосеевского военкомата – он подозревается в незаконной переправке лиц через границу

В Бюро отметили, что Он был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, которого Бюро разоблачило на масштабной коррупционной схеме переправки за границу граждан призывного возраста.

Источник фото: ОГП

Сотрудники ГБР задержали начальника киевского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

«Он был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, которого Бюро разоблачило на масштабной коррупционной схеме переправки за границу граждан призывного возраста 3 августа 2023 года.

По разработанной организаторами схеме мужчинам оформлялся пакет фиктивных документов о якобы непригодности к военной службе. Стоимость услуги составила 10 тысяч долларов США», – пишут в ГБР.

Сотрудники Бюро задокументировали получение ими денег от нескольких военнообязанных.

Злоумышленникам доложено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 9 лет.

В настоящее время к начальнику одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника одного из отделов Киевской городской военной администрации, применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в почти два миллиона гривен.

Подано ходатайство по избранию меры пресечения в отношении начальника киевского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Продолжается досудебное следствие. Устанавливаются другие факты и лица, возможно причастные к совершению уголовных правонарушений.

В Офисе Генерального прокурора уточнили, что речь идет о начальнике Голосеевского военкомата.

Источник фото: ОГП

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