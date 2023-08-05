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  1. В Украине

ГБР задержало начальника Голосеевского военкомата – он подозревается в незаконной переправке лиц через границу

12:12, 5 августа 2023
В Бюро отметили, что Он был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, которого Бюро разоблачило на масштабной коррупционной схеме переправки за границу граждан призывного возраста.
ГБР задержало начальника Голосеевского военкомата – он подозревается в незаконной переправке лиц через границу
Источник фото: ОГП
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Сотрудники ГБР задержали начальника киевского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

«Он был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, которого Бюро разоблачило на масштабной коррупционной схеме переправки за границу граждан призывного возраста 3 августа 2023 года.

По разработанной организаторами схеме мужчинам оформлялся пакет фиктивных документов о якобы непригодности к военной службе. Стоимость услуги составила 10 тысяч долларов США», – пишут в ГБР.

Сотрудники Бюро задокументировали получение ими денег от нескольких военнообязанных.

Злоумышленникам доложено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 9 лет.

В настоящее время к начальнику одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника одного из отделов Киевской городской военной администрации, применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в почти два миллиона гривен.

Подано ходатайство по избранию меры пресечения в отношении начальника киевского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Продолжается досудебное следствие. Устанавливаются другие факты и лица, возможно причастные к совершению уголовных правонарушений.

В Офисе Генерального прокурора уточнили, что речь идет о начальнике Голосеевского военкомата.

Источник фото: ОГП

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