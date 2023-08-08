В Україні відкрили уже понад 110 кримінальних проваджень щодо зловживань воєнкомів – карта

15 обвинувальних актів вже направили до суду.

Державне Бюро розслідувань загалом з початку російського повномасштабного вторгнення до України розслідує 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 15 обвинувальних актів вже направили до суду, повідомили у Бюро.

Як пояснюють в ДБР, мотивами «популярних» правопорушень посадовців військкоматів стає власна нажива, заради якої вони нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни.

Наразі перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триває.

Як ми розповідали, ДБР затримало начальника Голосіївського військкомата – він підозрюється у незаконному переправленні осіб через кордон.

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