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  1. В Україні

АРМА припинило співпрацю з управителем активами елітної арештованої нерухомості Жеваго

12:11, 8 серпня 2023
Агентство в односторонньому порядку розірвало договори управління з компанією, якій було передано загалом 24 активи у центрі Києва, Дніпропетровській, Полтавській та Донецькій областях.
АРМА припинило співпрацю з управителем активами елітної арештованої нерухомості Жеваго
Джерело фото: AFP
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Агентство з розшуку та менеджменту активів в односторонньому порядку розірвало договори управління з компанією «Атлант Рент», якій було передано загалом 24 активи у центрі Києва, Дніпропетровській, Полтавській та Донецькій областях. Ці об’єкти належать підозрюваному у кримінальних правопорушеннях бізнесмену Костянтину Жеваго, якого за запитом українських правоохоронців було затримано у Франції наприкінці минулого року.

Як повідомили у АРМА, перевірка ефективності управління активами встановила, що, наприклад, за останній місяць використання житлової й нежитлової нерухомості площею понад 15 тис. кв. м. управитель сплатив до бюджету лише 113 тисяч гривень. При цьому у червні цього року «Атлант Рент» виконав свої зобов’язання в частині отримання загального доходу тільки на 60%.

Відтак, пояснили у Агентстві, з огляду на порушення управителем умов договорів та невиконання зобов’язань щодо наповнення Держбюджету, АРМА відмовилось від подальшої співпраці з компанією «Атлант Рент», офіційно повідомивши її про розірвання договірних відносин. 

«Управління елітною нерухомістю, вартість якої становить понад 330 мільйонів гривень, приносило державі трохи більше, ніж 100 тисяч гривень. Чи на такий ефект розраховує держава під час війни – питання риторичне. Тому АРМА вживає рішучі й невідкладні кроки для припинення неефективного управління та передачі активів новому управителю, якого буде обрано за новими прозорими процедурами», - наголосила Голова АРМА Олена Дума.

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