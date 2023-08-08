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  1. В Украине

В Донецкой области разоблачили женскую агентурную сеть, которая работала на ФСБ и «вагнеровцев»

13:10, 8 августа 2023
По данным СБУ, они собирали разведданные о количестве и передислокации военной техники Сил обороны на территории региона.
В Донецкой области разоблачили женскую агентурную сеть, которая работала на ФСБ и «вагнеровцев»
Фото: СБУ
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В Донецкой области Служба безопасности разоблачила женскую агентурную сеть, которая работала на ФСБ и "вагнеровцев".

Отмечается, что особенностью вражеской группы было то, что она состояла только из местных женщин, поддержавших вооруженную агрессию россии против Украины.

СБУ сообщает, что предательницы одновременно работали на ФСБ и частную военную компанию "Вагнер". Они собирали разведданные о количестве и передислокации военной техники сил обороны на территории региона.

"Прежде всего они пытались выявить и "слить" агрессору направления вылетов боевой авиации ВСУ, в том числе ударных вертолетов под Авдеевкой. Также их интересовали маршруты перемещения тяжелой бронетехники украинских войск с прифронтовых территорий на передовую. Для сбора разведывательной информации фигурантки обходили местность и скрыто делали фотоснимки украинских объектов. Все полученные сведения передавали по двум каналам связи - российскому куратору из ФСБ и представителю "вагнеровцев", - говорится в сообщении.

СБУ задержала трех участниц российской агентуры во время сбора ими разведданных и установила личность резидентки (старшей) вражеской группы, которая в начале полномасштабного вторжения уехала в рф для координации "подопечных".

По данным следствия, все четыре российских агента - жительницы Покровского района Донецкой области. Их всех еще до 24 февраля 2022 года завербовали российские спецслужбы, и они ждали указаний.

Задержанным женщинам сообщили о подозрении и заключили их под стражу. Агенткам грозит пожизненное заключение.

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