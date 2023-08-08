Нараховував сотні тисяч тим, хто не був на фронті: воєнкома з Донеччини заарештували з альтернативою застави у 3 млн

Керівник військкомату влаштовував на роботу у ТЦК представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду кримінальних справ по особливо тяжким злочинам.

Фото: ДБР

Печерський районний суд Києва заарештував з альтернативою застави в 3 млн грн керівника Донецького обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки, викритого на організації схем збагачення для свого оточення, повідомляє ДБР.

Встановлено, що у 2022 році, перебуваючи на посаді керівника Запорізького ОТЦК та СП, посадовець без законних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань. В результаті військовослужбовцям, які не брали участь у боях, були нараховані безпідставні виплати в сумі 981,3 тис. гривень.

Також керівник військкомату влаштовував на роботу у ТЦК та СП представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду кримінальних справ по особливо тяжким злочинам.

Воєнкому інкримінується перевищення службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше ми писали, що ДБР повідомило про підозру військкому з Полтавщини, який жорстоко побив свого підлеглого.

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