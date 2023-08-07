Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Опубліковано закон про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексу щодо захисту прав дітей на нерухомість

Закон щодо забезпечення захисту права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що належать дітям та підопічним особам набуде чинності у жовтні.

Уряд пропонує встановити підстави для невнесення даних до Реєстру корупціонерів

Кабмін пропонує удосконалити порядок притягнення до відповідальності у сфері декларування.

У «Слузі народу» розповіли, що Конституція буде змінена, і там не буде згадок про міста та села

У Конституції після війни не буде міст, селищ чи сіл, - розповіли у «Слузі народу».

Примусове вилучення земель без рішення суду для будівництва критичної інфраструктури: Верховна Рада може схвалити законопроект

Пропонується примусове вилучення, відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури I та ІІ категорії під час дії воєнного стану та протягом 10 років з дня його припинення здійснювати без рішення суду.

Верховна Рада розширила підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами у ЦПК

Втім, на думку ГНЕУ, такі зміни можуть внести плутанину до судової практики.

  1. В Україні

ДБР повідомило про підозру військкому з Полтавщини, який жорстоко побив свого підлеглого

17:10, 7 серпня 2023
У лікарні чоловіку діагностувати численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та надірване вухо.
ДБР повідомило про підозру військкому з Полтавщини, який жорстоко побив свого підлеглого
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині. Він разом з двома іншими військовими побив до втрати свідомості підлеглого. Про це повідомляє ДБР.

«Встановлено, що керівник районного ТЦК мав особисту неприязнь до потерпілого, бо той відкрито говорив про різні конфліктні ситуації, які були в колективі. Аби «прикрити рота» підлеглому, воєнком вирішив провести «виховну роботу».

Посадовець взяв із собою головного сержанта та солдата, безпосереднім керівником яких був потерпілий. На двох автомобілях близько опівночі вони під’їхали до будинку потерпілого та викликали його по телефону на розмову.

Коли чоловік вийшов із будинку, його оточили та після словесної перепалки почали бити. Більшість ударів прийшла в тулуб та голову. Побиття продовжувалося навіть, коли він лежав на землі.

Потерпілий на деякий час втратив свідомість, а коли кривдники поїхали, ледве зміг зайти до своєї квартири. Швидку для військового викликали сусіди, коли побачили його в безпорадному стані.

У лікарні йому діагностувати численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та надірване вухо», — йдеться у повідомленні.

Керівнику районного ТЦК, а також ще одному учаснику побиття повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень та погрозу або насильство щодо начальника (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 405).

Вирішується питання повідомлення про підозру третьому учаснику побиття.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 12 років.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Сас
    Сергій Сас
    суддя Конституційного Суду України у відставці
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді