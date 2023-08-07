Мінімальна зарплата у Євросоюзі: ТОП-7 країн, де можна заробляти більше

До списку країн із найвищою оплатою праці потрапили ті, які надали захист великому числу українців – Німеччина, Іспанія та Ірландія.

Рівень заробітної плати в різних країнах Євросоюзу може суттєво відрізнятися. Коливання становить від 399 до 2508 євро. До списку країн із найвищою оплатою праці потрапили ті, які надали захист великому числу українців – Німеччина, Іспанія та Ірландія.

Стало відомо, як відрізняється мінімальна зарплата в ЄС і де європейці отримують більше. Статистичні дані про мінімальний заробіток у Європі публікує Євростат.

Найвища мінімальна зарплата (найменша сума до вирахування податків, яку може сплачувати роботодавець співробітникам) у таких країнах:

Люксембург – 2508 євро;

Німеччина – 1997 євро;

Нідерланди – 1995 євро;

Бельгія – 1955 євро;

Ірландія – 1910 євро;

Франція – 1747 євро;

Іспанія – 1260 євро.

Словенія виявилася єдиною з нових країн ЄС, де мінімалка перевищила 1000 євро – 1203 євро. При цьому найнижчі мінімальні зарплати в таких країнах Європи:

Болгарія – 399 євро;

Албанія – 375 євро;

Північна Македонія – 359 євро.

У Польщі мінімалка становить 811 євро, у Чехії – 729 євро, у Румунії – 604 євро. Найвища купівельна спроможність за таких зарплат – у Німеччині, а Польща знаходиться на 9-му місці серед європейських країн.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.