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Мінімальна зарплата у Євросоюзі: ТОП-7 країн, де можна заробляти більше

17:06, 7 серпня 2023
До списку країн із найвищою оплатою праці потрапили ті, які надали захист великому числу українців – Німеччина, Іспанія та Ірландія.
Мінімальна зарплата у Євросоюзі: ТОП-7 країн, де можна заробляти більше
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Рівень заробітної плати в різних країнах Євросоюзу може суттєво відрізнятися. Коливання становить від 399 до 2508 євро. До списку країн із найвищою оплатою праці потрапили ті, які надали захист великому числу українців – Німеччина, Іспанія та Ірландія.

Стало відомо, як відрізняється мінімальна зарплата в ЄС і де європейці отримують більше. Статистичні дані про мінімальний заробіток у Європі публікує Євростат.

Найвища мінімальна зарплата (найменша сума до вирахування податків, яку може сплачувати роботодавець співробітникам) у таких країнах:

  • Люксембург – 2508 євро;
  • Німеччина – 1997 євро;
  • Нідерланди – 1995 євро;
  • Бельгія – 1955 євро;
  • Ірландія – 1910 євро;
  • Франція – 1747 євро;
  • Іспанія – 1260 євро.

Словенія виявилася єдиною з нових країн ЄС, де мінімалка перевищила 1000 євро – 1203 євро. При цьому найнижчі мінімальні зарплати в таких країнах Європи:

  • Болгарія – 399 євро;
  • Албанія – 375 євро;
  • Північна Македонія – 359 євро.

У Польщі мінімалка становить 811 євро, у Чехії – 729 євро, у Румунії – 604 євро. Найвища купівельна спроможність за таких зарплат – у Німеччині, а Польща знаходиться на 9-му місці серед європейських країн.

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