Минимальная зарплата в Евросоюзе: ТОП-7 стран, где можно зарабатывать больше

В список стран с высокой оплатой труда попали те, кто предоставил защиту большому числу украинцев – Германия, Испания и Ирландия.

Уровень заработной платы в разных странах Евросоюза может существенно отличаться. Колебание составляет от 399 до 2508 евро. В список стран с высокой оплатой труда попали те, кто предоставил защиту большому числу украинцев – Германия, Испания и Ирландия.

Стало известно, как отличается минимальная зарплата в ЕС и где европейцы получают больше. Статистические данные о минимальном заработке в Европе публикует Евростат.

Самая высокая минимальная зарплата (наименьшая сумма к вычету налогов, которую может платить работодатель сотрудникам) в таких странах:

Люксембург – 2508 евро;

Германия – 1997 евро;

Нидерланды – 1995 евро;

Бельгия – 1955 евро;

Ирландия – 1910 евро;

Франция – 1747 евро;

Испания – 1260 евро.

Словения оказалась единственной из новых стран ЕС, где минималка превысила 1000 евро – 1203 евро. При этом самые низкие минимальные зарплаты в таких странах Европы:

Болгария – 399 евро;

Албания – 375 евро;

Северная Македония – 359 евро.

В Польше минималка составляет 811 евро, в Чехии – 729 евро, в Румынии – 604 евро. Самая высокая покупательная способность при таких зарплатах – в Германии, а Польша находится на 9-м месте среди европейских стран.

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