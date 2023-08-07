Опубликован закон о внесении изменений в Семейный и Гражданский кодекс по защите прав детей на недвижимость

Закон об обеспечении защиты права собственности и других прав на недвижимое имущество, принадлежащих детям и подопечным лицам вступит в силу в октябре.

В газете «Голос Украины» опубликован Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении защиты права собственности и других прав на недвижимое имущество, принадлежащих детям и подопечным лицам» от 14 июля 2023 года № 3265-IX

Он вступит в силу 5 октября 2023 года.

Изменения в Семейный кодекс

В частности, в новой редакции изложены ч. 2 ст. 177 Семейного кодекса.

В соответствии с изменениями родители (усыновители) или опекун малолетнего ребенка не имеют права без разрешения органа опеки и попечительства:

1) отказаться от прав на имущество малолетнего ребенка, в том числе вещных прав на недвижимое имущество, подлежащих государственной регистрации;

2) выдавать письменные обязательства от имени малолетнего ребенка;

3) совершать сделки по:

объекту жилой недвижимости и/или земельного участка, на котором размещен такой объект, владельцем или пользователем которых является малолетний ребенок;

отчуждению (в том числе путем мены или внесения (передачи) в уставный (складочный) капитал (долевой фонд) юридического лица или в качестве вступительного, членского и/или целевого взноса члена кооператива), раздела, выдела недвижимого имущества, объекта незавершенного строительства , будущего объекта недвижимости, другого ценного имущества, в частности транспортных средств, владельцем которого является малолетний ребенок

Напомним, при действующей редакции ч. 2 ст. 177 СК родители малолетнего ребенка не имеют права без разрешения органа опеки и попечительства совершать следующие сделки по его имущественным правам:

заключать договоры, подлежащие нотариальному удостоверению и (или) государственной регистрации, относительно имущества, собственником (совладельцем) и/или пользователем которого является ребенок;

выдавать письменные обязательства от имени ребенка;

отказываться от имущественных прав ребенка.

Изменения в Гражданский кодекс

Также в новой редакции изложены ч. 1 ст. 71 Гражданского кодекса.

Согласно изменениям опекун не имеет права без разрешения органа опеки и попечительства:

1) отказаться от прав на имущество подопечного, в том числе вещных прав на недвижимое имущество, подлежащих государственной регистрации;

2) выдавать письменные обязательства от имени подопечного;

3) совершать сделки по:

объекту жилой недвижимости и/или земельного участка, на котором размещен такой объект, владельцем или пользователем которых является подопечный;

отчуждению (в том числе путем мены или внесения (передачи) в уставный (складочный) капитал (долевой фонд) юридического лица или в качестве вступительного, членского и/или целевого взноса члена кооператива), раздела, выдела недвижимого имущества, объекта незавершенного строительства , будущего объекта недвижимости, другого ценного имущества, в том числе транспортных средств, владельцем которого является подопечный.

Изменения в законы

В Законе Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» будет указано, что государственный регистратор устанавливает соответствие заявленных прав и поданных/полученных документов требованиям законодательства, а также отсутствие противоречий между заявленными и уже зарегистрированными вещными правами на недвижимое имущество и их обременениями, в частности наличие разрешения органов опеки и попечительства на отказ от права собственности на недвижимое имущество, объект незавершенного строительства, будущий объект недвижимости, владельцем которого является малолетний ребенок или несовершеннолетнее лицо, или на внесение такого имущества в уставный (складочный) капитал (долевого фонда) юридического лица или в качестве вступительного, членского и/или целевого взноса члена кооператива (пункт 1 ч. 3 статьи 10 Закона дополнили абзацем 8).

В Законе «Об охране детства» предусмотрено, что родители или другие законные представители не имеют права без разрешения органа опеки и попечительства, предоставленного в соответствии с законом, совершать от имени малолетнего ребенка сделки, определенные ч. 2 статьи 177 Семейного кодекса.

На совершение несовершеннолетним лицом сделок, предусмотренных ч. 2 статьи 177 СК, должно быть получено согласие родителей или других законных представителей такого лица и разрешение органа опеки и попечительства в соответствии с законом.

Также внесены изменения в статью 12 Закона «Об основах социальной защиты бездомных и беспризорных детей». А именно определено следующее:

Государство охраняет и защищает права и интересы детей при совершении сделок по недвижимому имуществу, объекту незавершенного строительства, будущему объекту недвижимости.

Уменьшение или ограничение прав и интересов детей при совершении любых сделок в отношении жилых помещений не допускается.

Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за соблюдением родителями и заменяющими их лицами, жилищных прав, других прав на недвижимое имущество, объект незавершенного строительства, будущий объект недвижимости и охраняемых законом интересов детей в соответствии с законом.

Автор: Наталья Мамченко

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