Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Опубликован закон о внесении изменений в Семейный и Гражданский кодекс по защите прав детей на недвижимость

Закон об обеспечении защиты права собственности и других прав на недвижимое имущество, принадлежащих детям и подопечным лицам вступит в силу в октябре.

Правительство предлагает установить основания для невнесения данных в Реестр коррупционеров

Кабмин предлагает усовершенствовать порядок привлечения к ответственности в сфере декларирования

В «Слуге народа» рассказали, что Конституция будет изменена, и там не будет упоминаний о городах и селах

В Конституции после войны не будет городов, поселков или сел, – рассказали в «Слуге народа».

Принудительное изъятие земель без решения суда для строительства критической инфраструктуры: Верховная Рада может одобрить законопроект

Предлагается принудительное изъятие, отчуждение земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, по мотивам общественной необходимости для строительства или реконструкции объектов критической инфраструктуры I и II категории во время действия военного положения и в течение 10 лет со дня его прекращения осуществлять без решения суда.

Верховная Рада расширила основания для пересмотра судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам в ГПК

Впрочем, по мнению ГНЭУ, такие изменения могут внести путаницу в судебную практику.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Опубликован закон о внесении изменений в Семейный и Гражданский кодекс по защите прав детей на недвижимость

16:51, 7 августа 2023
Закон об обеспечении защиты права собственности и других прав на недвижимое имущество, принадлежащих детям и подопечным лицам вступит в силу в октябре.
Опубликован закон о внесении изменений в Семейный и Гражданский кодекс по защите прав детей на недвижимость
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В газете «Голос Украины» опубликован Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении защиты права собственности и других прав на недвижимое имущество, принадлежащих детям и подопечным лицам» от 14 июля 2023 года № 3265-IX

Он вступит в силу 5 октября 2023 года.

Изменения в Семейный кодекс

В частности, в новой редакции изложены ч. 2 ст. 177 Семейного кодекса.

В соответствии с изменениями родители (усыновители) или опекун малолетнего ребенка не имеют права без разрешения органа опеки и попечительства:

1) отказаться от прав на имущество малолетнего ребенка, в том числе вещных прав на недвижимое имущество, подлежащих государственной регистрации;

2) выдавать письменные обязательства от имени малолетнего ребенка;

3) совершать сделки по:

  • объекту жилой недвижимости и/или земельного участка, на котором размещен такой объект, владельцем или пользователем которых является малолетний ребенок;
  • отчуждению (в том числе путем мены или внесения (передачи) в уставный (складочный) капитал (долевой фонд) юридического лица или в качестве вступительного, членского и/или целевого взноса члена кооператива), раздела, выдела недвижимого имущества, объекта незавершенного строительства , будущего объекта недвижимости, другого ценного имущества, в частности транспортных средств, владельцем которого является малолетний ребенок

Напомним, при действующей редакции ч. 2 ст. 177 СК родители малолетнего ребенка не имеют права без разрешения органа опеки и попечительства совершать следующие сделки по его имущественным правам:

  • заключать договоры, подлежащие нотариальному удостоверению и (или) государственной регистрации, относительно имущества, собственником (совладельцем) и/или пользователем которого является ребенок;
  • выдавать письменные обязательства от имени ребенка;
  • отказываться от имущественных прав ребенка.

Изменения в Гражданский кодекс

Также в новой редакции изложены ч. 1 ст. 71 Гражданского кодекса.

Согласно изменениям опекун не имеет права без разрешения органа опеки и попечительства:

1) отказаться от прав на имущество подопечного, в том числе вещных прав на недвижимое имущество, подлежащих государственной регистрации;

2) выдавать письменные обязательства от имени подопечного;

3) совершать сделки по:

  • объекту жилой недвижимости и/или земельного участка, на котором размещен такой объект, владельцем или пользователем которых является подопечный;
  • отчуждению (в том числе путем мены или внесения (передачи) в уставный (складочный) капитал (долевой фонд) юридического лица или в качестве вступительного, членского и/или целевого взноса члена кооператива), раздела, выдела недвижимого имущества, объекта незавершенного строительства , будущего объекта недвижимости, другого ценного имущества, в том числе транспортных средств, владельцем которого является подопечный.

Изменения в законы

В Законе Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» будет указано, что государственный регистратор устанавливает соответствие заявленных прав и поданных/полученных документов требованиям законодательства, а также отсутствие противоречий между заявленными и уже зарегистрированными вещными правами на недвижимое имущество и их обременениями, в частности наличие разрешения органов опеки и попечительства на отказ от права собственности на недвижимое имущество, объект незавершенного строительства, будущий объект недвижимости, владельцем которого является малолетний ребенок или несовершеннолетнее лицо, или на внесение такого имущества в уставный (складочный) капитал (долевого фонда) юридического лица или в качестве вступительного, членского и/или целевого взноса члена кооператива (пункт 1 ч. 3 статьи 10 Закона дополнили абзацем 8).

В Законе «Об охране детства» предусмотрено, что родители или другие законные представители не имеют права без разрешения органа опеки и попечительства, предоставленного в соответствии с законом, совершать от имени малолетнего ребенка сделки, определенные ч. 2 статьи 177 Семейного кодекса.

На совершение несовершеннолетним лицом сделок, предусмотренных ч. 2 статьи 177 СК, должно быть получено согласие родителей или других законных представителей такого лица и разрешение органа опеки и попечительства в соответствии с законом.

Также внесены изменения в статью 12 Закона «Об основах социальной защиты бездомных и беспризорных детей». А именно определено следующее:

  • Государство охраняет и защищает права и интересы детей при совершении сделок по недвижимому имуществу, объекту незавершенного строительства, будущему объекту недвижимости.
  • Уменьшение или ограничение прав и интересов детей при совершении любых сделок в отношении жилых помещений не допускается.
  • Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за соблюдением родителями и заменяющими их лицами, жилищных прав, других прав на недвижимое имущество, объект незавершенного строительства, будущий объект недвижимости и охраняемых законом интересов детей в соответствии с законом.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Сас
    Сергій Сас
    суддя Конституційного Суду України у відставці
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді