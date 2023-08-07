Обезопасили и украсили перекрестки: на левом берегу Киева обустроят новые кольцевые развязки

В Дарницком районе столицы обустроили кольцевую транспортную развязку на ул. Тепловозной, – сообщает Дарницкая райадминистрация.
Там уже положили новое дорожное покрытие. Также обустроены тротуары, установлены остановки общественного транспорта, нанесена горизонтальная разметка и проведены работы по благоустройству. В центре развязки коммунальщики разбили цветочную клумбу.
В связи с этим сообщается об изменении схемы организации дорожного движения на этой развязке.
Отмечается, что такая развязка позволяет уменьшить количество конфликтных точек на перекрестке и время его пересечения случаями на 90%.
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