Обезопасили и украсили перекрестки: на левом берегу Киева обустроят новые кольцевые развязки

Перекрестки с круговым движением снижают количество столкновений со смертельным исходом на 90%.

Источник фото: Дарницкая райадминистрация

В Дарницком районе столицы обустроили кольцевую транспортную развязку на ул. Тепловозной, – сообщает Дарницкая райадминистрация.

Там уже положили новое дорожное покрытие. Также обустроены тротуары, установлены остановки общественного транспорта, нанесена горизонтальная разметка и проведены работы по благоустройству. В центре развязки коммунальщики разбили цветочную клумбу.

В связи с этим сообщается об изменении схемы организации дорожного движения на этой развязке.

Отмечается, что такая развязка позволяет уменьшить количество конфликтных точек на перекрестке и время его пересечения случаями на 90%.

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